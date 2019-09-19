ويأتي انحسار المخاوف، بعد قفز 14.6 بالمئة في أسعار برنت يوم الاثنين الأكبر بالنسبة المئوية في يوم واحد لعقد الخام منذ 1988 على الأقل – عقب إعلان السعودية جدولا زمنيا للتشغيل الكامل، وقولها إنها استطاعت العودة بإمدادات العملاء إلى مستويات ما قبل الهجمات عن طريق السحب من مخزوناتها النفطية.
وقال المحلل مايكل مكارثي لدى سي.ام.سي ماركتس في سيدني، ان "الأسعار قد تكون عثرت على نقطة توازن لبعض الوقت.
مبينا ان تعافيا سريعا في إنتاج النفط السعودي سيؤكد أن التعطل كان مؤقتا".
وتقدر شركة كايروس لتحليلات النفط، أن "السعودية فقدت نحو 3.4 مليون برميل يوميا من الإنتاج بعد تراجع مخزونات الخام حوالي عشرة ملايين برميل في 16 سبتمبر أيلول مقارنة مع مستويات ما قبل الهجمات".
انتهى/ ف
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط يشهد ارتفاعا في المعاملات الاسيوية) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط يشهد ارتفاعا في المعاملات الاسيوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).