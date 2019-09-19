عاجل.. عبد المهدي: نريد ان تكون الزيارة الى الصين قفزة نوعية فوق العلاقات بين البلدين

2019/09/19 | 11:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي نريد ان تكون الزيارة الى الصين قفزة نوعية فوق العلاقات بين البلدين .واضاف عبد المهدي في بيان: اصطحبنا وفدا من كبار المسؤولين التنفيذيين من بينهم وزراء ومحافظين لتطوير العلاقات الستراتيجية مع الصين”.

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