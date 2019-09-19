2019/09/19 | 11:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص عبد المهدي في الطريق إلى الصين يتوقف في نيودلهي: نسعى لربط الشرق الأدنى بالأقصى وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي في الطريق إلى الصين يتوقف في نيودلهي: نسعى لربط الشرق الأدنى بالأقصى) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي في الطريق إلى الصين يتوقف في نيودلهي: نسعى لربط الشرق الأدنى بالأقصى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).