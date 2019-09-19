محافظ كربلاء يصدر أمرا بايقاف عمليات هدم الدور المتجاوزة لحين توفير سكن لائق

2019/09/19 | 11:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر محافظ كربلاء المقدسة بالوكالة جاسم الفتلاوي أمرا بايقاف هدم الدور العشوائية ( التجاوز ) لحين توفير سكن لائق للمواطن العراقي .كما تضمن الامر عددا من الشروط التي يجب ان تتوفر لدى شاغلي هذه الدور وبخلافه يتم تهديم المنزل لاسيما سلامة موقفهم امنياً وان يكونوا مستحقين فعلا للسكن في التجاوز مع عدم التجاوز على […]

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