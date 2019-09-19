2019/09/19 | 11:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت لجنة اعمار المناطق المتضررة في محافظة نينوى عن المباشرة باعمار بناية كلية طب جامعة الموصل بعد تعرضها للدمار خلال احتلال عصابات داعش للمدينة .وقال رئيس اللجنة عبد الخالق الوكاع في بيان وتلقته وكالة صدى، ان “الكوادر الهندسية في بلديات نينوى وبالتعاون مع شركتي الاسعد والينبوع باشرت العمل باعمار وتاهيل بناية الكلية”.واضاف الوكاع ان “مدة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المباشرة باعمار بناية كلية طب الموصل بعد تفجيرها من قبل داعش الارهابي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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