رئيس الوزراء: نسعى في زيارتنا اليوم للصين لتكوين شراكة استراتيجية تمكن العراق من النهوض وبناء اقتصاده

2019/09/19 | 11:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي نسعى في زيارتنا اليوم لتكوين شراكة استراتيجية تمكن العراق من النهوض وبناء اقتصاده واعادة تاهيل بنيته التحتية.واضاف عبد المهدي في بيان: تطورت علاقتنا مع الغرب ونرغب في الحفاظ عليها ونسعى اليوم ايضا لتعميق علاقاتنا بالشرق والبلدان الاسيوية” .وتابع : ان العراق كان من اوائل الدول التي انضمت […]

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