ضبط معجون طماطم مخالف للضوابط ومخدرات في منفذ زرباطية

2019/09/19 | 11:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، إعادة إرسالية مادة معجون الطماطم الى الجانب الإيراني لمخالفتها الضوابط في منفذ زرباطية الحدودي.

وذكرت الهيأة في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه، أن “كوادرها اعادت إرسالية مادة معجون الطماطم الى الجانب الإيراني لمخالفتها الضوابط ويمنع دخولها حفاظاً على المنتج المحلي في منفذ زرباطية الحدودي في محافظة واسط”.

وأضاف البيان، أنه “تم إلقاء القبض من قبل مفرزة مكافحة المخدرات على مسافر إيراني بحوزته مادة الترياك المخدرة بوزن 26 غم وحبوب مخدرة قبل دخوله صالة المسافرين في المنفذ”.

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