بعد أن فقدتها في قصر باكنغهام ملكة بريطانيا ترد دمية لطفلة أسترالية

2019/09/19 | 11:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت الطفلة الأسترالية سافانا هارت، من استعادة دمية نسيتها سهوا في قصر باكنغهام في بريطانيا، خلال زيارة سياحية إلى هناك.واصطحبت الطفلة (5 سنوات) دمية لقرد، في رحلة مع أسرتها إلى أوروبا ثم فقدتها هناك.وأدركت كاتي والدة سافانا أن الدمية “هارييت”، مفقودة في اليوم التالي، لكنها لم تتمكن من العثور عليها قبل العودة إلى أستراليا.وأرسل

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