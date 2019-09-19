مناشدة الى معالي وزير التعليم العالي المحترم

2019/09/19 | 11:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اني الاستاذ المساعد الدكتورة كريمة عاكول منخي الصالحي اعمل في جامعة المثنى ومن ذوي الشهداء حيث انني اخي شهيد وايضا من المفصولين السياسيين وعائلتي وسكني في محافظة بغداد , وقبل كل هذا انني اعاني من حالة مرضية مستعصية وعلاجي متوفر فقط في العاصمة بغداد.



فقد تقدمت بطلب نقل من جامعة المثنى الى جامعة بغداد بسبب ظروفي الصحية القاهرة واحتياجي المستمر للعلاج وكذلك كوني من ذوي الشهداء ( اخت شهيد) والذي ينطبق عليهم قانون مؤسسة الشهداء المرقم ٢٠ لسنة ٢٠٠٩ والمعدل بقانون رقم ٥٧ لسنة ٢٠١٥ المادة ١٢ والتي تنص على ان المشمولين باحكام هذا القانون حق اختيار المكان الذي يرغبون العمل في مجال العمل الوظيفي.



علما بان لدي موافقة مسبقة بنقلي من جامعة المثنى الى جامعة بغداد بدرجتي الوظيفية والتخصيص المالي صادرة من رئيس الجامعة الاسبق الدكتور حسن الغانمي ولكن بعد ان تم تغير رئيس الجامعة , فقد امتنع رئيس الجامعة الجديد من اتمام معاملة نقلي رغم علمه بمرضي ( حالة انسانية) وانني من ذوي الشهداء وكذلك مفصولة سياسية مع العلم بانه نقل اساتذة اخرين ليسوا من ذوي الشهداء وليس لذيهم اي ظرف صحي خاص بيهم الى مناطق سكانهم .



قبل ان ارسل هذه المناشدة فقد سبق وان تقدمت بطلب الى شؤون المواطنين ولم احصل على اي حل لمشكلتي وكذلك تقدمت بطلب ورقي الى مقابلة سيادتكم في مركز الوزارة ( رقم الوارد ٣٨٧٩ ) ولم استلم اي رد ولم يحدد لي موعد مقابلة.

لذا ارجوا من سيادتكم النظر في طلبي هذا اولا من ناحية انسانية كوني انني مريضة بحالة مرضية مستعصية وكذلك النظر لي كوني اخت شهيد وتكريم لشهداء العراق ولمؤسسة الشهداء التي جاهدهت لاصدار قوانين لرد الجميل لعوائل الشهداء واخيرا نقلي اسوة بزملائي اللذين تم نقلهم ولا يمتلكون اي سبب من الاسباب التي امتلكها انا .

اضع طلبي هذا بين يدك معالي وزير التعليم العالي المحترم وانا متيقنة انك انسان عادل وضعت النقاط على حروف الحق في العديد من المواقف النبيلة وارجوا ان تنظر بطلبي من ناحية انسانية ومقابلتي ليتسنى لي شرح الموضوع بالتفصيل .

وتقبلوا مني كل الشكر والتقدير والامتنان

الدكتورة كريمة عاكول منخي الصالحي

جامعة المثنى

رقم الهاتف ٠٧٧١١٧٣٦٩٩٥

ملاحظة

جميع المخاطبات الرسمية والموافقات المسبقة متوفرة لدي عند الطلب

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