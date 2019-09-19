عبد المهدي يصل إلى مدينة خيفي الصينية للمشاركة في المؤتمر العالمي للتصنيع

2019/09/19 | 11:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- الاتجاه

وصل رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، اليوم الخميس، الى مدينة خيفي الصينية للمشاركة في المؤتمر العالمي للتصنيع.

وقال مكتبه في بيان حصلت عليه “الاتجاه”، إن “رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي وصل صباح اليوم الخميس الى مدينة خيفي في جمهورية الصين الشعبية على رأس وفد كبير”.

وأضاف “وذلك للمشاركة بأعمال المؤتمر العالمي للتصنيع وإلقاء كلمة في المؤتمر الذي يحضره العديد من المسؤولين من مختلف دول العالم ورؤساء كبريات الشركات الصينية، حيث يبدأ المؤتمر الذي تنطلق أعماله يوم غد بكلمة لرئيس جمهورية الصين الشعبية”.

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