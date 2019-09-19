عبد المهدي من الطائرة: سنوقع في الصين اتفاقات تقود تغييرات كثيرة للبلاد

2019/09/19 | 11:42

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بغداد/ سومر نيوز

قال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الخميس، إنه سيوقع في الصين اتفاقات كثيرة من شأنها أن تحدث تغييرات ك...

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