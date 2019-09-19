2019/09/19 | 11:43

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اخماد حريق نشب بعدد من البساتين في بعقوبة

الخميس

19

أيلول

2019 :

11:20 am

32

الدفاع المدني اخماد حريق نشب في بساتين عدد (٢) في قرية شفته في

بعقوبة الاضرار مادية دون اي اصابات

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