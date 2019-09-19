2019/09/19 | 11:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجلت اسعار نفط سلة / اوبك / انخفاضا باكثر من دولارين في تعاملاتها

اليومية .وذكرت نشرة الامانة العامة لمنظمة الاقطار المصدرة للنفط / اوبك /

الصادرة اليوم، ان " سعر نفط /اوبك/ بلغ / 64.57/ دولارا للبرميل

الواحد امس الاربعاء مقارنة بـ/67.88/ دولارا للبرميل ليوم الثلاثاء

".وانخفضت أسعار النفط حوالي 2 % ليلة امس الأربعاء موسعة خسائرها من

الجلسة السابقة، بعد أن قالت السعودية إنها ستستعيد سريعا إنتاجها

بالكامل في أعقاب هجمات في مطلع الأسبوع على منشآت نفطية في المملكة

ومع زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام في الولايات المتحدة.وتضم سلة اوبك التي تعد مرجعا لسياسة الانتاج ، 13 نوعا هي خام (

صحارى) الجزائري ، والايراني الثقيل و( البصرة) العراقي وخام التصدير

الكويتي وخام ( السدر) الليبي وخام ( بوني) النيجيري والخام العربي

الخفيف السعودي وخام ( مريات) السعودي والخام الفنزويلي و(جيراسول)

الانغولي و( اورينت) الاكوادوري وزافيرو( غينيا الاستوائية) ورابي

الخفيف( جابون) .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انخفاض باكثر من دولارين لسعر نفط سلة اوبك) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انخفاض باكثر من دولارين لسعر نفط سلة اوبك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).