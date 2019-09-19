2019/09/19 | 11:43
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية: القبض على إرهابيين جنوبي بغداد) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الداخلية: القبض على إرهابيين جنوبي بغداد
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الداخلية: القبض على إرهابيين جنوبي بغداد
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية: القبض على إرهابيين جنوبي بغداد) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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