السجن 87 عاما بحق حوت فساد في التسجيل العقاري

2019/09/19 | 11:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن المفتش العام لوزارة العدل القاضي بشار أحمد محمد، اليوم الخميس، عن إصدار محكمة جنايات الكرخ حكماً بالسجن 87 سنة بحق إحدى حيتان الفساد في دوائر التسجيل العقاري.

وقال القاضي محمد في بيان للعدل تلقت "الغد برس"، نسخة منه، أن "عمليات التدقيق التي قام بها فريق من مكتب المفتش العام، أفضت الى الكشف عن عمليات تزوير واستعمال سندات مزورة لأعدادٍ ضخمة من العقارات لغرض الحصول على قروض من المصارف الحكومية بطرق غير قانونية".

وبين أن "المكتب أجرى اللازم بحق الموظفين المخالفين، ومنهم معاونة شعبة التسجيل العقاري الأولى في مديرية التسجيل العقاري في المدائن".

وأضاف، أن "محكمة جنايات الكرخ أصدرت بحق المدانة 28 قرار حكم بعقوبة السجن، يتراوح كل منها بين 6-7 سنوات ليصل مجموعها 87 سنة، وتنفذ بالتعاقب".

وأكد المفتش العام أنه "سبق أن تم اصدار أحكام قضائية بحق المدانة، ووصل مجموعها الى 51 سنة سجن لمساهمتها بالإضرار بالمال العام وهدر 67 مليار دينار".

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