البصرة.. تظاهرة للباحثين عن العمل امام مبنى الحكومة المحلية

2019/09/19 | 11:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر العشرات من الباحثين عن العمل في البصرة، الخميس، أمام مبنى الحكومة المحلية مطالبين بتوفير فرص عمل.

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