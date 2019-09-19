272 مليون مهاجر في أنحاء العالم

2019/09/19 | 11:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر تقرير للأمم المتحدة أن عدد المهاجرين في العالم بلغ 272 مليونا في عام 2019، وهذا العدد مستمر بالارتفاع في جميع مناطق العالم.وهذا أكثر بـ51 مليون شخص مقارنة بعام 2010 .ووفقا لتقرير الأمم المتحدة يشكل عدد المهاجرين حاليا 3.5% من سكان العالم.وبلغ عدد المهاجرين الذي وصلوا إلى أوروبا 82 مليونا وإلى أمريكا

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