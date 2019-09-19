تحتوي على مساحات خضراء وشوارع مبلطة.. “مقبرة فارهة” للموتى في العراق باسعار خيالية!

2019/09/19 | 11:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف: يس عراق قدم مكتب محافظ النجف لؤي الياسري طلباً الى مجلس النواب العراقي، يقضي بانشاء “مقبرة نموذجية” لدفن الموتى.الاستثمار يصل الى المقابر وطالب المحافظ بحسب وثائق حصلت عليها “يس عراق” بمنح أجازة لمستثمر شركة “اديم الارض” لاقامة المقبرة حديثة لدفن الموتى.وبحسب المحافظ وما تظهره الوثيقة المرفقة، فأن المقبرة القديمة لا يمكن تأهيلها […]

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