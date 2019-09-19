2019/09/19 | 11:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كشفت عارضة الازياء و الممثلة الاميركية من اصول مغربية Sofia symonds ان النجمة العالمية كيم كارداشيان حاربتها في مرحلة من المراحل و سعت الى ابعادها عن دائرة الاضواء.
وقالت صوفيا أن ذلك حدث بعد تعاقدها مع شركات اعلانات، وانتشارها الدولي و الدخول في نفس الوقت على خط العمل السينمائي و تلفزيون الواقع.
و اشارت الى
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صوفيا سيموندز:كيم كارداشيان حاربتني) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقالت صوفيا أن ذلك حدث بعد تعاقدها مع شركات اعلانات، وانتشارها الدولي و الدخول في نفس الوقت على خط العمل السينمائي و تلفزيون الواقع.
و اشارت الى
هناك تفاصيل اخرى بخصوص صوفيا سيموندز:كيم كارداشيان حاربتني وكالة صدى الاعلام للانباء.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صوفيا سيموندز:كيم كارداشيان حاربتني) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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