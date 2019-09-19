2019/09/19 | 11:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت عارضة الازياء و الممثلة الاميركية من اصول مغربية Sofia symonds ان النجمة العالمية كيم كارداشيان حاربتها في مرحلة من المراحل و سعت الى ابعادها عن دائرة الاضواء.وقالت صوفيا أن ذلك حدث بعد تعاقدها مع شركات اعلانات، وانتشارها الدولي و الدخول في نفس الوقت على خط العمل السينمائي و تلفزيون الواقع.و اشارت الى

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صوفيا سيموندز:كيم كارداشيان حاربتني وكالة صدى الاعلام للانباء.

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