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صوفيا سيموندز:كيم كارداشيان حاربتني


صوفيا سيموندز:كيم كارداشيان حاربتني
2019/09/19 | 11:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كشفت عارضة الازياء و الممثلة الاميركية من اصول مغربية Sofia symonds  ان النجمة العالمية كيم كارداشيان حاربتها في مرحلة من المراحل و سعت الى ابعادها عن دائرة الاضواء.

وقالت صوفيا أن ذلك حدث بعد تعاقدها مع شركات اعلانات، وانتشارها الدولي و الدخول في نفس الوقت على خط العمل السينمائي و تلفزيون الواقع.

و اشارت الى

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صوفيا سيموندز:كيم كارداشيان حاربتني وكالة صدى الاعلام للانباء.

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