عبد المهدي من الصين: سنوقع اتفاقات كثيرة من شأنها إحداث تغييرات في اقتصادنا

2019/09/19 | 11:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس أكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي اليوم الخميس أن العراق يسعى لتطوير علاقات استراتيجية اطارية مع جمهورية الصين الشعبية، لافتا إلى توقف الوفد العراقي في نيودلهي الهندية والبحث مع مسؤولين في الحكومة الهندية تفعيل اللجنة المشتركة بين العراق والهند والتي لم تجتمع منذ عام ٢٠١٣.وذكر بيان لعبد المهدي تلقت

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