عبد المهدي: نسعى لتكوين شراكة استراتيجية مع الصين للنهوض بالعراق واعادة البنى التحتية

2019/09/19 | 11:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ان الحكومة تسعى لتكوين شراكة استراتيجية مع الصين للنهوض بالعراق واعادة البنى التحتية.

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