2019/09/19 | 11:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يكن لدى مستخدمي المساعد الصوتي لـ”غوغل” خارج الولايات المتحدة، حتى الآن، الكثير من الخيارات عندما يتعلق الأمر بخيارات الصوت.ولهذا، أضافت الشركة العملاقة في مجال التكنولوجيا صوتا ثانيا لمساعدها بتسع لغات مختلفة لتسهيل استخدامه على أوسع نطاق في العديد من الدول حول العالم.ويتوفر الصوت الثاني باللغة الفرنسية والألمانية والهولندية واليابانية والنرويجية والكورية والإيطالية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص غوغل تضيف صوتا جديدا لمساعدها الصوتي بتسع لغات مختلفة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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