الحرس الثوري الايراني: مستعدون ولا نخشى عدوا سواء كان صغيرا أو كبيرا

2019/09/19 | 11:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال سلامي في كلمة ألقاها خلال افتتاح مشاريع خيرية في محافظة خراسان الشمالية، انه" لقد أغلقنا الطرق أمام العدو لشن أي حرب ضدنا".واضاف، انه" لقد تم اجتياز الأمور المقلقة، والعدو بدوره يعترف بذلك، واليوم بلغنا من القوة قدرا بحيث بات ينسب لنا العدو مرغما، التورط باي حادث كذبا".وأوضح قائد الحرس الثوري أن "العدو يستهدف إفقار الشعب وإضعاف إيران، غير أننا لن نمسح له بكل ما أوتينا من قوة".انتهى..م.م

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