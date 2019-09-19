مجتهد: ابن سلمان ضاعف جرعة المهدئات عقب هجوم أرامكو

2019/09/19 | 11:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد حساب “مجتهد” الشهير بتسريباته على تويتر، أن ولي العهد السعودي يعيش حالة نفسية صعبة تكاد تصل للانهيار العصبي ما دفعه لمضاعفة جرعة المهدئات التي

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