2019/09/19 | 11:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – متابعة

عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استيائه من تكلفة الإبقاء على السجن المثير للجدل بالقاعدة العسكرية الأمريكية في خليج غوانتانامو في كوبا،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصاريف سجن غوانتانامو تثير حفيظة ترامب) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصاريف سجن غوانتانامو تثير حفيظة ترامب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).