العراق: حماية مياه الخليج تقع على عاتق الدول المطلة عليه

2019/09/19 | 11:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت الخارجية في بيان لها، حصل عليه موقع "الغدير"، ان" العراق لن ينضم لأي قوة دولية لحماية الممرات المائية بالخليج"، مشيرة الى اننا "نرفض المشاركة الإسرائيلية فيها".واضاف، ان" حماية الخليج تقع على عاتق الدول المطلة عليه".انتهى..م.م

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