المباشرة باعمار بناية كلية طب الموصل بعد تفجيرها من قبل داعش

2019/09/19 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت لجنة اعمار المناطق المتضررة في محافظة نينوى عن المباشرة باعمار بناية كلية طب جامعة الموصل بعد تعرضها للدمار خلال احتلال عصابات داعش للمدينة .وقال رئيس اللجنة عبد الخالق الوكاع لمراسل “وكالة الوطن للأنباء” ان “الكوادر الهندسية في بلديات نينوى وبالتعاون مع شركتي الاسعد والينبوع باشرت العمل باعمار وتاهيل بناية الكلية .واضاف الوكاع […]

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