2019/09/19 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقد شكلت السياحة الصيفية محطة هامة في منطقة البترون، وقطاعاً يرتكز عليه أصحاب المؤسسات السياحية، التي تنتشر في جرد المنطقة ووسطها وساحلها.إلا أن الحركة السياحية تبدو خجولة جداً العام الحالي، حيث تراجعت بنسبة 30 في المئة، خلافاً لما كانت تسجله من نسبة مرتفعة في حجوزات المنتجعات والفنادق في السنوات السابقة، مرتكزة على المغتربين والسياح

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البترون تخسر 30% من سياحتها: نشاط نهاية الأسبوع لا يكفي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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