2019/09/19 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس قالت متحدثة باسم الجيش الفرنسي إن باريس أرسلت 7 خبراء عسكريين إلى السعودية للتحقيق في هجوم “أرامكو”، بينهم خبراء في المتفجرات ومسارات الصواريخ وأنظمة الدفاع الأرض/جو.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فرنسا ترسل 7 خبراء إلى السعودية للتحقيق في هجمات “أرامكو” وكالة خطوة برس.

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