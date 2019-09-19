2019/09/19 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن، اليوم الخميس، القبض على عنصرين من تنظيم داعش الإرهابي جنوبي العاصمة.وقال معن في بيان تلقت “خطوة بررس” نسخة منه إن “قوة تابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية القت القبض على متهمين اثنين ينتميان لعصابات داعش الإرهابية جنوبي بغداد، كان يعملان

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الداخلية تعلن القبض على عنصرين من داعش جنوبي العاصمة وكالة خطوة برس.

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