الين يرتفع بعد إبقاء الفائدة اليابانية

2019/09/19 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع الين الياباني يوم الخميس بعد أن أبقى بنك اليابان المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، بينما يواجه الدولار صعوبة في الصعود بعد أن قدم مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إشارات متباينة بشأن مسار التيسير

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