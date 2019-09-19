ايران تؤكد على اهمية السعودية ودورها المهم في المنطقة

2019/09/19 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت ايران على اهمية السعودية ودورها المهم في المنطقة .وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي ان “السعودية بلد مهم ولا نسعى لتجريده من دوره كما لا ينبغي تجريد إيران من دورها البناء في المعادلات”.ومن جانب اخر اعلن موسوي ان : الوفد الإيراني قد يعقد اجتماعا مع الدول المشاركة في خطة العمل الشاملة […]

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