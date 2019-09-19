2019/09/19 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيأمل يوفنتوس بطل إيطاليا في المواسم الثمانية الماضية في أن يكون تعيين ماوريتسيو ساري على رأس جهازه الفني، القرار الصائب في مسعاه للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا بعد ما يقارب ربع قرن من الزمن، وذلك عندما يفتتح حملة هذا الموسم بلقاء أتلتيكو مدريد خارج ملعبه اليوم.وصل ساري هذا الصيف إلى يوفي كجزء من عملية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص يوفنتوس يحلم بلقب دوري الأبطال تحت إشراف ساري وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يوفنتوس يحلم بلقب دوري الأبطال تحت إشراف ساري) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يوفنتوس يحلم بلقب دوري الأبطال تحت إشراف ساري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).