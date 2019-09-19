اصنعيه بنفسك: قناع الموز لشعر صحي

2019/09/19 | 12:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعلمي طريقة طبيعية وصحية لترطيب الشعر وتغذيته بمواد طبيعية خالية من المواد الكيميائيةالمكونات:موزة مهروسةملعقة كبيرة من الزبادي½ ملعقة كبيرة من زيت الزيتون½ ملعقة كبيرة من زيت جوز الهندالطريقة:تخلط الموزة جيداً للحصول على قوام متجانس، يمكن استخدام موزتين في حالة الشعر الطويل.يضاف الزبادي مع زيت الزيتون وزيت جوز الهند للموز المهروس مع التقليب الجيد.يوزع الخليط الناتج

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