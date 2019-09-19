2019/09/19 | 12:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بالفيديو..



بزي المرور يعتدي على مواطن وتوضيح رسمي

أظهر مقطع فيديو اعتداء عنصر أمني يرتدي زي شرطة المرور على عجلة

مواطن في ساحة النسور جنوب غربي العاصمة بغداد.

وعلق مدير اعلام مديرية المرور العامة العميد عمار وليد على الحادثة

في منشور هل على صفحته في الفيسبوك "بعد التحري عن الموضوع تبين انه

ليس منتسب مرور وإنما تابع لاحدى الجهات الأمنية وكان مكلف

بواجب".وأضاف "تم اصطحاب العنصر مع المواطن إلى مقر دائرته من قبل الضابط

المسوؤل عنه" مبينا ان "الحالة حصلت في ساحة النسور".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. بزي المرور يعتدي على مواطن وتوضيح رسمي) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. بزي المرور يعتدي على مواطن وتوضيح رسمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).