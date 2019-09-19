حزب الله يتهم جهات لبنانية بلعب دورا في ملف العقوبات الأميركية ضده

2019/09/19 | 12:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعة أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن هناك جهات لبنانية تلعب دوراً في ملف العقوبات الأميركية على الحزب.وأن هناك دراسة لـ”الخيارات المناسبة” حيال السلوك الأميركي .

قاسم أوضح في مقابلة مع صحيفة “الجمهورية” اللبنانية أن “لدينا معلومات بأنّ هناك جهات داخلية هي جزء من منظومة الترويج للأميركيين وعقوباتهم، وتتولى رفع تقارير دورية لهم، وتقترح عليهم إجراءات معينة حول كيفية مواجهة الحزب في لبنان”.

ورأى قاسم أن العقوبات الأميركية لن تؤثر على “حزب الله”، مشيراً إلى أن الحزب يدرس “الخيارات المناسبة” حيال السلوك الأميركي تجاه الحكومة والبنك المركزي ومؤسسات لبنانية.

وفرضت الولايات المتحدة مؤخراً عقوبات على “جمال ترست بنك” والشركات التابعة له تمثلت بإزالته من قائمة “أوفاك” بزعم “تسهيله الأنشطة الماليّة لحزب الله”.

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