2019/09/19 | 12:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادوصف النائب عن كتلة الديمقراطي الكردستاني ديار برواري ،الخميس ،الاتهامات الموجهة الى وزير المالية فؤاد حسين بانها عنصرية ، مؤكدا على نزاهة الوزير.

وقال برواري في تصريح لـ”كلكامش برس” إن” الاتهامات الموجهة الى وزير المالية غير قانونية والعنصرية”، معرباً عن إسفه لـ”وجود بعض الجهات التي تنعت الوزير بـ(الكردي) وكأنها صفة سيئة وتصرفاتهم عنصرية ومرفوضة “.

وأشار الى ان” وزير المالية يعمل بحسب القوانين”، موضحا بأن “الكثير من القوى السياسية تعمل على استهداف حكومة عبد المهدي بإستهداف وزير المالية لاسيما مع قرب الانتخابات المحلية”.

موضحا ان” وزير المالية لم يتجاوز على مواد قانون الموازنة “.

يذكر ان نواب عراقيون اتهموا وزير المالية في وقت سابق بالعمل لصالح الاقليم فقط بالاضافة الى صرف مستحقات غير قانونية ومخالفة لكردستان .

NA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برواري لـ”كلكامش”:هناك استهداف للحكومة وجهات تنعت وزير المال بـ”الكردي”) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برواري لـ”كلكامش”:هناك استهداف للحكومة وجهات تنعت وزير المال بـ”الكردي”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).