2019/09/19 | 12:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ مؤخرًا أسبوع موضة نيويورك، والذي يعد حدثا سنويا مُنتظرا، إذ تتنافس فيه أبرز العلامات في ماراثون لاستعراض مجموعاتهم المميزة.وإضافة إلى ما تقدمه لنا العروض من إطلالات مثيرة على المنصة، لا يمكننا تجاهل النجمات اللواتي يسرقن الأضواء بإطلالاتهن الجذابة.وفي حين أنه معروفًا في عالم الشهرة والنجمات، أن ظهور نجمتين بنفس الإطلالة أو بقطعة مشابهة، يعد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صدفة طريفة أم موقف محرج بريانكا شوبرا والعارضة كارولينا كوركوفا بنفس الحذاء وكالة صدى الاعلام للانباء.

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