إنزال جوي في صحراء الأنبار وإعلان نتائجه

2019/09/19 | 12:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تفذت قوة أمنية مشتركة، إنزالاً جوياً في صحراء محافظة الأنبار.

وذكر بيان لخلية الاعلام الأمني تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "قوة مشتركة محمولة جواً من فوج مغاوير قيادة عمليات الانبار والفوج التكتيكي لشرطة الانبار، نفذت عملية إنزال جوي في منطقة صحراء جلابات وتدمر وكرين الاول يحتوي على أسلحة متوسطة وخفيفة متنوعة، والآخر يحتوي على معدات وتجهيزات وقد كانت مفخخة حيث تم تدميرها".وأضاف "فيما تمكنت القوة ايضاً من تدمر عجلة لعناصر داعش في صحراء الانبار، كما القت القبض على احد الإرهابيين المطلوبين للقضاء".انتهى

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