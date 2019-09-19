بالوثيقة.. محافظ كربلاء يقرر وقف هدم دور المتجاوزين.. ويستثني هذه الفئات

2019/09/19 | 12:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {كربلاء: الفرات نيوز} قرر محافظ كربلاء جاسم الفتلاوي ، الخميس، وقف عمليات هدم دور المتجاوزين في المدينة.

وحصلت {الفرات نيوز} على وثيقة تظهر قيام الفتلاوي بتوجيه أمر بايقاف هدم الدور المتجاوزة في المحافظة لحين توفير سكن بديل.واستثنت الوثيقة 8 فئات ، من بينها من ارتكبوا جريمة قتل، ومن يمتلك قطعة أرض.انتهى

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