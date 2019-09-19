تصل الى 25 مليون دينار.. مصرف الرافدين يطلق وجبة جديدة من سلف الموظفين

2019/09/19 | 12:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلق مصرف الرافدين وجبة جديدة من سلفة موظفي دوائر الدولة التي تترواح مابين ( 5، 10، 15، 20و25) مليون دينار.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان انه "تم صرف دفعة جديدة من سلف موظفي دوائر الدولة لأكثر من 3 الاف موظف الذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف وحصلوا على البطاقة الالكترونية".

واضاف "صرف تلك السلفة تم عن طريق بصمة الزبون ثم ابلاغ الموظف عبر إرساله رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة وذلك بعد ان استكمل كافة الإجراءات القانونية لمنحه اياها وصرفها عن طريق أدوات الدفع الالكتروني والتي تمت تعبئة الرصيد المالي اليها".

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