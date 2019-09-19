النزاهة تضبط شبكة تمارس تزوير الكفالات المالية في بغداد

2019/09/19 | 12:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الخميس، عن ضبطها أعضاء شبكة تمارس الجريمة المنظمة في بغداد، مبينة أن الشبكة متهمة بتزوير كفالات مالية تُستخدَمُ لإطلاق سراح موقوفين مكفلين.وقالت النزاهة في بيان، ان "المديرية أفصحت عن تفاصيل ضبطها، بموجب مذكرة قضائية، رئيس وأعضاء الشبكة، مبينة متابعتها ومراقبتها لتحرُّكات هذه الشبكة أفضت إلى ضبطها متلبسة بالجرم المشهود".

وأضاف البيان، ان "النزاهة تمكنت من نصب كمين محكم لأعضاء الشبكة بالقرب من مقرها أسفر عن ضبط كتب تأييد استمرار بالخدمة ومستمسكات مزورة كانت تُستخدَمُ لإطلاق سراح متهمين مكفلين".

وتابعت، أن "التحقيقات الأولية مع رئيس وأعضاء الشبكة البالغ عددهم ستة أشخاص قادت بعد مواجهتهم بالأدلة والإثباتات إلى اعترافهم بممارسة عمليات التزوير لكفالات مقابل مبالغ مالية، وأنهم أقدموا على أفعالهم هذه في عدة جهاتٍ، إلى أن تم ضبطهم متلبسين ومعهم متهمٌ آخر حضر بالاتفاق مع الشبكة؛ لتقديم كفالة مزورة لزوجته الموقوفة".

وأشار الى، إن "المتهمين سيقوا، بصحبة المبرزات الجرمية المضبوطة التي نُظِّمَت بمحضر ضبطٍ أصوليٍّ، إلى قاضي التحقيق المختص الذي قرر توقيفهم على ذمة التحقيق".



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