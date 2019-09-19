2019/09/19 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن السكرتير الصحفي للحكومة الهندية، في موقعه بشبكة “تويتر”، أن السلطات صادقت على قرار منع تدخين السجائر الإلكترونية في البلاد.ووفقا لصحيفة Hindustan Times، يشمل هذا المنع إنتاج، استيراد، تصدير، نقل، تخزين، والاعلانات التجارية عن كل ما يتعلق بالسجائر الإلكترونية.وقد أشارت وزيرة المالية وشؤون الشركات في الهند، نيرمالا سيترمان، إلى أن الحكومة ستصدر قريبا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الهند تقرر حظر السجائر الإلكترونية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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