2019/09/19 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت القوات الامنية القبض على متهمين اثنين بالارهاب في بغداد .وقال الناطق باسم الداخلية اللواء سعد معن ان : قوة استخبارية تمكنت من القبض على متهمين اثنين ينتميان لعصابات داعش الإرهابية جنوبي بغداد.واضاف ان : المتهمين كان يعملان فيما يسمى ولاية الجنوب ، وهما متورطان بتنفيذ عمليات ارهابية وكانا يتنقلان من مدينة الى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على متهمين اثنين بالارهاب في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على متهمين اثنين بالارهاب في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).