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عمليات الانبار تنصب ثكنات عسكرية ثابتة ومتحركة في المناطق الصحراوية


عمليات الانبار تنصب ثكنات عسكرية ثابتة ومتحركة في المناطق الصحراوية
2019/09/19 | 12:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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