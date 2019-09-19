مقتل ستة اشخاص بينهم ثلاثة اشقاء بنزاع عشائري جنوب العراق

2019/09/19 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افادت الشرطة العراقية وشهود عيان يوم الخميس ان ما لا يقل عن خمسة اشخاص قُتلوا في نزاع عشائري اندلع في محافظة ذي قار جنوبي العراق.

وقال مصدر في الشرطة وشهود عيان لشفق نيوز، نزاعا عشائريا مسلحا اندلع داخل مجلس للعزاء في قضاء گرمة بني سعيد في ذي قار.

واضاف المصدر والشهود ان النزاع ادى الى مقتل ثلاثة اشقاء من اهالي السماوة كانوا حاضرين لأداء مراسم العزاء وهم كل من: يحيى خشن السراي، وعلي خشن السراي، وحيدر خشن السراي، مشيرين الى مقتل طفل وشخصين اخرين ايضا.

وتابع المصدر والشهود ان النزاع اسفر عن اصابة اثنين اخرين بجروح، من دون تفاصيل اخرى.

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