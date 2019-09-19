صامويل إيتو مستعد لقتل تشافي هيرنانديز

2019/09/19 | 12:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال صامويل إيتو مازحًا إنه مستعد لقتل تشافي هيرنانديز أسطورة نادي برشلونة ومدرب السد القطري حاليًا في حال لم يدرب الفريق الكتالوني مستقبلًا.

وكان إيتو قد تحدث خلال نفس الحوار حول رغبته في أن يعود لبرشلونة كمدرب ويصبح أو مدرب أسمر البشرة يفوز بدوري أبطال أوروبا.ولكنه في نفس الوقت رأى ضرورة أن يعود ت...

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