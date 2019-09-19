2019/09/19 | 12:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستخدم وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” خزان مياه ضخم لمساعدة روادها في الاستعداد للعودة إلى القمر في عام 2024.ويساعد الإعداد المائي رواد الفضاء على محاكاة ما سيكون عليه العيش والعمل في بيئة منخفضة الجاذبية.وقالت “ناسا” في منشور بمدونتها على الإنترنت: “رواد فضاء ناسا يرتدون سترات وحقائب ظهر ثقيلة لمحاكاة المشي على سطح القمر الذي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رواد ناسا داخل خزان مياه استعدادا للهبوط على القمر وكالة صدى الاعلام للانباء.

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