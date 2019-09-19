2019/09/19 | 12:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنبار / خطوة برس أعلنت خلية الاعلام الأمني اليوم الخميس عن تدمير وكرين ارهابيين خلال انزال جوي نفذته القوات الأمنية في صحراء الأنبار.وذكرت الخلية في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه أن “قوة مشتركة محمولة جواً من فوج مغاوير قيادة عمليات الانبار والفوج التكتيكي لشرطة الانبار نفذت عملية إنزال جوي في منطقة صحراء جلابات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تدمير وكرين إرهابيين بعد إنزال جوي نفذته القوات الأمنية في صحراء الأنبار وكالة خطوة برس.

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