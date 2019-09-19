2019/09/19 | 12:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع كل إصدار جديد لهواتف “آيفون” يتساءل عشاق هذه الأجهزة عن مواصفاتها التقنية وبالأخص قدرات البطارية، فما السعة الحقيقية لبطاريات هواتف “آبل” الأخيرة؟ وتبعا لخبراء التقنية فإن سعة بطارية هاتف iPhone 11 Pro Max الجديد تبلغ 3969 ميلي أمبير، أي أصبحت قريبة لسعة بطارية هاتف Samsung Galaxy Note9 التي تبلغ 4000 ميلي أمبير.وأما سعة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكشف عن السعة الحقيقية لبطاريات آيفون الجديد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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